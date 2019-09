Associazioni in vetrina per tutta la giornata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAONARAIl paese oggi si ferma per dare spazio alla tradizionale festa delle associazioni. L'evento è stato organizzato dalla sezione locale della Pro loco. Per tutto l'arco della manifestazione rimarranno chiuse al traffico piazza Zambelli, piazza Pertini e un tratto di via Roma. Toccherà agli agenti della Polizia locale e ai volontari della Protezione civile indirizzare il traffico lungo arterie secondarie e tutelare la sicurezza dei visitatori. «La giornata odierna - ha spiegato Silvia Alibardi consigliere comunale con delega alla Pro...