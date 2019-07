CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSISTENZAPADOVA Nuova manifestazione di comitati e forze politiche contro il passaggio, previsto dalle nuove schede sanitarie regionali, dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera-università, in comodato d'uso gratuito entro il 31 dicembre 2020. «Abbiamo distribuito un centinaio di volantini informativi per sensibilizzare i cittadini a quello che sta accadendo - spiega Marina Mancin SOS Sant'Antonio -. Tantissimi si sono fermati a chiedere ulteriori spiegazioni. Diverse persone ancora non erano al corrente della questione». I...