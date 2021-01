ASSISTENZA

PADOVA Dopo essere stati vaccinati, i volontari della Croce rossa entrano in campo per dare supporto alla campagna di vaccinazione rivolta ai padovani. È cominciata ieri nel Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea la somministrazione dei vaccini antiCovid agli operatori della Croce rossa. Nel corso del weekend saranno vaccinati 350 volontari dei comitati di Selvazzano, Maserà, Montegrotto e Vigodarzere. La prossima settimana toccherà alla Croce Rossa di Padova (comprese le sedi di Noventa Padovana e Piove di Sacco), Cittadella e Trebaseleghe con 1.200 operatori, e poi ai comitati di Monselice e Due Carrare con altri 150. «In accordo con l'Ulss 6 è iniziato il piano di copertura vaccinale dei volontari e dei dipendenti di Croce rossa della provincia spiega il presidente Cri Padova, Giampietro Rupolo -. Dopo l'incipit in via Ospedale al Dipartimento di Prevenzione, l'azione si sposterà giovedì prossimo presso il poliambulatorio del Comitato di Padova in via della Croce rossa 130, ove, da parte di personale dell'associazione e di personale dell'Ulss, sarà somministrata la prima dose di vaccino Pfizer-Biontech a 1200 fra volontari e dipendenti». I volontari della Croce rossa saranno protagonisti attivi della prossima fase di vaccinazione antiCovid: daranno infatti il loro contributo alla macchina della prevenzione impegnandosi nei servizi di accettazione, triage della popolazione, trasporto dei malati. Un apporto concreto e bene organizzato per spegnere la diffusione del virus. «Una volta completato il ciclo vaccinale, il Poliambulatorio del Comitato di Padova diverrà il punto vaccinale del territorio continua il dottor Rupolo - dove medici e personale infermieristico della Croce rossa continueranno vaccinare la popolazione generale. Una grande dimostrazione di sinergia tra Sistema sanitario regionale e forze del volontariato, finalizzata ad aumentare i livelli di sicurezza in particolare nelle azioni di soccorso e di trasporto di pazienti Covid positivi». Per riuscire a dare una risposta adeguata all'emergenza sanitaria in corso nel territorio, Cri Padova è scesa in prima linea istituendo un'ambulanza specializzata, con personale qualificato: questo mezzo si sposta su indicazione della Centrale Operativa, raccoglie le persone sospette o affette da Covid-19 e le porta all'ospedale di riferimento.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

