PADOVA Da oggi cambiano gli orari di apertura infrasettimanale dei punti tampone dello Stadio Euganeo, di Rubano, Piove di Sacco e Camposampiero. Il punto tamponi in via Nereo Rocco rimarrà aperto dal lunedì al venerdì col nuovo orario dalle 7 alle 19. Il sabato e la domenica il servizio di esecuzione dei test rimane invece garantito al complesso sociosanitario ai Colli (nel padiglione 2, nell'ingresso laterale dell'ambulatorio diabetologia), con orario inalterato dalle 8 alle 20. Il punto tamponi di Rubano, in via Spinelli, è aperto dal lunedì al venerdì con nuovo orario dalle 7 alle 19, il sabato e la domenica con orario inalterato dalle 8 alle 12. Il punto tamponi di Piove di Sacco, in via Ortazzi 9 presso l'auditorium Papa Giovanni Paolo II, è accessibile dal lunedì al venerdì col nuovo orario dalle 7 alle 19 (ultimo accesso alle 18.40), il sabato e la domenica con orario invariato dalle 8 alle 14 (ultimo accesso alle 13.40). Il punto tamponi di Camposampiero, in via Cao del Mondo, rimarrà aperto dal lunedì al venerdì col nuovo orario 7-19, il sabato e la domenica con orario inalterato 9-12. Sono invece confermati gli orari di apertura dei punti tampone a Villa del Conte, a Monselice, a Schiavonia e a Cittadella. Per quanto riguarda il punto tamponi di Villa del Conte, in via Roma 91, l'orario va dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato. Il punto tamponi di Monselice, in via Marconi 19, opera dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato e la domenica dalle 8 alle 12. Rimane attivo in regime notturno il punto tamponi nel piazzale antistante l'ospedale Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia, aperto tutti i giorni dalle 20 alle 8. Per quanto riguarda infine il punto tamponi di Cittadella, da oggi si assiste al trasferimento presso la nuova sede in corrispondenza del parcheggio di corso Noblesville 16, in zona industriale a Cittadella. Il punto tamponi opererà dal lunedì al venerdì con orario 8.30-16, e il sabato con orario 8.30-13. Continua l'impegno dell'esercito ad affiancare il personale dell'Ulss 6 Euganea nelle attività di screening del Covid-19 per l'effettuazione di tamponi, antigenici rapidi e molecolari. I medici e gli infermieri militari saranno operativi dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 e andranno ad affiancare i 244 operatori dell'Ulss nei punti tampone allo Stadio Euganeo e ad Albignasego.

