ASSISTENZA

PADOVA Aumenta il numero dei positivi all'Oic. Rispetto a sabato scorso, infatti, si sono registrati 8 nuovi casi all'interno della struttura della Mandria. A oggi, così, gli ospiti positivi al tampone sono 28 (erano 21 sabato), mentre tra i dipendenti si è arrivati a quota 26 (erano 25). «Sì i numeri sono questi ha spiegato ieri sera la responsabile del Servizio accoglienza Lorena Barison. 20 fanno riferimento alla residenza Santa Chiara e 8 alla residenza Giubileo. Sono in larga parte asintomatici, anche se qualcuno presenta dei lievi sintomi. Naturalmente, tutti sono stati posti in isolamento. Fortunatamente qualcuno inizia a sentirsi meglio, proprio oggi, per esempio, una signora si è negativizzata e presto, dopo tutte le procedure previste in questi casi, potrà fare ritorno nel suo reparto». «Per quel che riguarda i nostri dipendenti ha aggiunto Barison dobbiamo registrare un nuovo caso. Si tratta della compagna di un altro dipendente che, purtroppo, si è infettata». Complessivamente, dunque, nella struttura gestita dall'Opera Immacolata Concezione a oggi si registrano 54 contagi.

IPAB

Va decisamente meglio al Configliachi che, dopo i contagi del mese scorso, finalmente può dichiarasi Covid- free. «Anche solo per scaramanzia, non voglio assolutamente cantare vittoria ha detto il presidente dell'Ipab Angelo Fiocco Ad oggi si è negativizzato anche l'unico nostro dipendente che era in quarantena perché positivo. Per quel che riguarda gli ospiti, invece, attualmente non registriamo alcun tampone positivo e questo, naturalmente, è un ottimo segnale». Per evitare ogni rischio, poi, il Configliacchi ha deciso di bloccare tutte le visite dei familiari. Sotto controllo, sembra essere anche la situazione all'Ira di via Beato Pellegrino. «Fortunatamente ha spiegato ieri sera il presidente dell'Ipab Fabio Incastrini la situazione, rispetto ai giorni scorsi, è abbastanza stabile. Gli ospiti positivi al tampone sono ancora 5 e una signora proprio oggi si è negativizzata. La cosa positiva è che, anche i positivi, non presentano sintomi che richiedano il ricovero».

SINTOMI

Qualche sintomo lo riscontrano, invece, i 4 operatori che sono ancora positivi al virus. Tra le altre cose, è più che probabile che ad aver contagiato gli ospiti che attualmente si trovano in un'ala protetta della struttura di via Beato Pellegrino, siano stati dei dipendenti che in famiglia avevano alcuni positivi. Come successo la scorsa primavera, l'Ipab di via Beato Pellegrino ha deciso di avviare una campagna intensiva di tamponi per prevenire i contagi. «In modo particolare ci stiamo concentrando sugli operatori che lavorano all'interno del reparto dove sono stati contagiati gli ospiti ha aggiunto Incastrini lavoratori che vengono sottoposti al tampone ogni 4-5 giorni. Per quanto possibile, vogliamo ridurre al minimo la diffusione del virus all'interno delle nostre strutture e anche fuori». Incastrini denuncia anche la carenza di personale. «Come minimo ha concluso il presidente - per quel che riguarda gli infermieri, ne servirebbero 6 o 7. Tendendo conto che, complessivamente, il personale infermieristico arriva a 55 lavoratori, questo significa che siamo sotto organico di circa il 15%. E' evidente che, sul lungo andare, una situazione di questo genere non si può reggere». All'Ira, intanto, si è deciso di continuare in assoluta sicurezza le visite dei parenti che possono vedere i loro cari grazie ad un vetro che evita qualsiasi contatto tra chi arriva da fuori e chi vive all'interno della struttura. Ad affiancare questa modalità d'incontro ci sono poi le videochiamate che, anche durante il lockdown, hanno mantenuto il legame tra chi è a casa e chi vive in via Beato Pellegrino.

Alberto Rodighiero

