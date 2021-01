ASSISTENZA

PADOVA Aria purissima, in una stanza d'ospedale. Le tende di biocontenimento sono degli spazi supertecnologici, completamente isolati dalla realtà circostante, che offrono al paziente in condizioni serie le migliori condizioni di ossigenazione e, nel contempo, al personale sanitario le più alte condizioni di sicurezza. Medici con l'Africa Cuamm donerà cinque tende per il biocontenimento ad altrettanti ospedali della regione Veneto, per contribuire alla risposta contro il Covid-19 del sistema sanitario regionale. L'accordo, ufficializzato dalla delibera della giunta regionale del Veneto del 21 dicembre scorso, rientra nel progetto Italian Response to Covid-19, sviluppato da Medici con l'Africa Cuamm in tutto il territorio italiano, con il sostegno del governo americano, attraverso l'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID). Don Dante Carraro, direttore di Medici con l'Africa Cuamm, spiega così la collaborazione: «Crediamo fortemente che in questa fase così critica a livello internazionale, nazionale e regionale sia necessario parlare il meno possibile ed essere operativi il più possibile, collaborando con ogni energia per rispondere a bisogni di grave emergenza che stiamo affrontando. Ed è in questa logica che riteniamo nostro dovere sostenere il servizio sanitario della nostra regione. Il nostro campo è l'Africa, nell'ultimo miglio. Ma questa pandemia, per quel che possibile, ci chiama anche a una solidarietà vicina, qui in Italia. Il Veneto è la regione in cui Medici con l'Africa Cuamm è nato e da cui ancora oggi partono molti dei nostri volontari, dimostrando con i fatti il senso di solidarietà di questa terra. Attraverso il progetto IRC19, che vuole contribuire a rafforzare il sistema sanitario italiano in questo periodo particolarmente duro, abbiamo potuto in questi mesi restituire alle nostre comunità una piccola parte di quello che abbiamo ricevuto in settant'anni di storia». Per i malati Covid le stanze di biocontenimento rappresentano una chance in più. «Lavorare per il bene comune fianco a fianco con il Cuamm ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Zaia è una tradizione di lunga data per la Regione Veneto che, con don Dante e la sua organizzazione, ha realizzato in passato e realizzerà in futuro progetti di solidarietà sanitaria e di diffusione del know how sulla salute». L'assessore alla Sanità Manuela Lanzarin, che ha proposto la delibera, esprime gratitudine al Cuamm «per aver scelto la Regione come partner di un progetto ad ampissimo respiro che sosterrà gli aspetti preventivi della lotta al coronavirus, con particolare attenzione ai più deboli, non mancando di rendere possibile l'acquisto, con parte dei fondi progettuali, di strutture di biocontenimento, a pressione negativa per pazienti infetti, da distribuire in cinque aziende sanitarie individuate dalla Regione del Veneto per maggiore necessità in relazione al contenimento dell'epidemia di Covid-19». Il progetto IRC-19 è realizzato da Medici con l'Africa Cuamm grazie al governo americano, che attraverso USAID sta sostenendo una serie di iniziative in Italia, puntando a ridurre l'impatto dell'epidemia di Covid-19. L'intervento valorizza una rete di volontari, professionisti e formatori sanitari collegati all'organizzazione, per portare avanti una efficace risposta al Covid-19 in chiave preventiva. USAID è la più importante organizzazione per lo sviluppo del governo americano, attiva in più di cento Paesi.

Federica Cappellato

