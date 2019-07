Assindustria, tocca a Alessandra Polin: è la presidente dei giovani imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINAPADOVA Giro di poltrone tra i giovani imprenditori di Assindustria Venetocentro. L'Assemblea ordinaria privata, riunita nei giorni scorsi al Golf club di Galzignano Terme, ha visto Alessandra Polin assumere la carica di presidente per il prossimo anno, alternandosi con Anna Viel che diventa presidente vicario, come da disposizioni statutarie per la fase di avvio del nuovo gruppo giovani di Assindustria Venetocentro, che durerà un biennio. La presidente Polin mantiene la delega alla Scuola di Assindustria Venetocentro. Nel 2020...