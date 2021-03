Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CITTÁPADOVA La zona rossa e le temperature non esattamente primaverili ieri non hanno impedito ai padovani di riversarsi nei parchi e sugli argini. E l'allarme assembramenti è scattato al parco Iris e al parco Dei Salici. Multati anche quattro automobilisti per spostamenti non giustificati.Le domeniche con strade, piazze e parchi pubblici deserti viste un anno fa ormai sono un lontano ricordo. Ieri, infatti, nonostante le limitazioni...