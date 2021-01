Troppe persone dentro il negozio etnico e scatta la chiusura per 5 giorni. Proseguono senza sosta i controlli dei vigili per verificare il rispetto delle norme anti Covid. Controlli che sono stati intensificati soprattutto all'Arcella dove vengono effettuate anche delle operazioni anti droga con l'utilizzo dei cani poliziotto. In seguito di alcune segnalazioni inviate alla sede della Squadra Nord della Polizia Locale, giovedì pomeriggio , sono stati effettuati dei controlli in via Annibale da Bassano all'interno, di un negozio, per verificare la presenza di eventuali assembramenti. Con l'aiuto degli agenti della Squadra investigativa, è stato accertato che nel piccolo locale, in cui poteva essere presente solo un cliente, c'erano ben cinque persone. Il titolare, in virtù delle norme anti Coronavirus è stato multato (400 euro la sanzione) ed è stata disposta la chiusura per cinque giorni del negozio. Sempre giovedì scorso, durante il controllo del territorio sull'area di San Carlo, gli agenti della Squadra Sicurezza Urbana hanno bloccato un giovane extracomunitario, in quanto privo di documenti. Dopo la sua identificazione avvenuta presso il gabinetto di fotosegnalamento, lo straniero che è clandestino è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per la violazione alle norme sull'immigrazione. «Ancora una volta hanno spiegato ieri a palazzo Moroni - le segnalazioni inviate dai cittadini hanno consentito di contestare i comportamenti irregolari in contrasto con le norme di contenimento della pandemia».

A.R.

