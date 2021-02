IL PASSEGGIO

PADOVA Il bel tempo, nonostante la temperatura rigida di ieri, ha richiamato nelle piazze e nelle vie del centro migliaia di persone. Una folla disciplinata che, nella quasi totalità, ha evitato gli assembramenti seguendo i percorsi pedonali a senso unico istituiti dall'amministrazione comunale. Il flusso lungo via Roma, uno dei punti critici che nello scorso week end aveva registrato gli assembramenti più pericolosi, si è rivelato fluido. Le tante persone in arrivo da Prato della Valle hanno trovato spazi adeguati al passeggio pomeridiano anche grazie all'impegno degli agenti di Polizia Municipale dislocati agli ingressi pronti a deviare le persone, parecchie ancora ignare del provvedimento, indirizzandole verso le riviere per tornare in Prato della Valle in sicurezza.

I cittadini si sono dimostrati, come hanno rilevato gli agenti, collaborativi nella quasi totalità anche se non è mancato qualche furbetto che ha cercato di percorrere la via principale del passeggio in controsenso utilizzando le gallerie che collegano riviera Tito Livio a via Roma ma subito è stato reindirizzato dai solerti agenti. La domenica è comunque trascorsa in tranquillità, nessuna multa è stata elevata come ha confermato il comandante della Polizia Locale Lorenzo Fontolan per violazione delle norme anti contagio.

In centro tanti giovani, ma anche anziani e famiglie con i bambini vestiti in maschera che si divertivano, soprattutto in piazzetta Pedrocchi, con il lancio di coriandoli e stelle filanti in questa ultima domenica di Carnevale. Tante le persone anche in piazza Cavour ed in via San Fermo intente ad ammirare le vetrine illuminate. Di fronte a quasi tutti i negozi aperti sia delle piazze sia di via Roma molti i padovani in attesa di trovare l'acquisto di occasione considerati i saldi ma anche in questo caso tutti in fila in paziente attesa di poter entrare, distanziati secondo le disposizioni in vigore. Tra i più gettonati i negozi di abbigliamento e intimo di via Roma e articoli per la casa di via Santa Lucia ma una discreta fila si è formata a metà pomeriggio anche all'esterno dello store di Vuitton, anche se non erano moltissime le persone che stringevano tra le mani le borse dei negozi. Hanno registrato il tutto esaurito i locali, anche qui si sono viste file di persone in attesa che si liberassero i tavoli interni ed esterni dei bar prima della chiusura obbligatoria delle 18. Unica nota dolente la difficoltà di trovare un posto dove parcheggiare l'auto. Alle 15,30 il parcheggio della Prandina segnava già il tutto esaurito e, arrivando da ovest, la coda di automobili iniziava prima di piazzale Savonarola. In centro auto parcheggiate in ogni spazio libero, anche nelle vie meno frequentate come ad esempio via Savonarola, e doppia lunga fila in attesa per accedere al parcheggio di piazza Insurrezione, con gli automobilisti costretti a compiere diversi giri per trovare un posto libero.

Luisa Morbiato

