Assalto all'Antico Brolo Porte sfasciate e la fuga

L'ULTIMO EPISODIOPADOVA Non si placa l'ondata di spaccate in città. L'altra notte obiettivo dell'assalto è stato l'Antico Brolo, il ristorante di Corso Milano di proprietà di Mario Di Natale, conosciutissimo in città. Questa volta il sistema dall'allarme e il pronto intervento della vigilanza privata hanno fatto fuggire il ladro senza bottino ma, purtroppo, come da copione, i danni provocati al locale sono ingenti. LA TESTIMONIANZA«Era circa l' 1.30 ed ero arrivata a casa da poco, dopo aver chiuso il locale, quando sono stata avvisata...