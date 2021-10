Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONIPADOVA «I residenti del centro storico e del Portello prendono atto della proposta dell'amministrazione di assumere degli street tutor per contenere il rumore notturno. In assenza di risultati immediati procederanno con le loro iniziative». Hanno deciso di rimanere in attesa per verificare, la prossima settimana, l'efficacia dei provvedimenti che ieri mattina sono state illustrate dall'assessore Diego Bonavina durante l'incontro...