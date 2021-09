Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI ESERCENTIPADOVA Un anno fa, in questi giorni, il segretario dell'Appe Filippo Segato si occupava di due temi: assembramenti e coprifuoco. Un anno dopo l'agenda è cambiata ma la sostanza è la stessa: per i tremila gestori dei locali padovani si prospetta un altro autunno di complicata convivenza con la pandemia.Segretario, prima il ministro Brunetta e poi il sindaco Giordani si sono detti favorevoli al rientro in ufficio dei dipendenti...