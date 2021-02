LE REAZIONI

PADOVA «Non vedevo l'ora». Parola di Concetta Ferrara, preside dell'istituto comprensivo Vivaldi, che accoglie la notizia dell'arrivo delle prime dosi di vaccino di AstraZeneca per il personale scolastico con entusiasmo. E come lei molti altri colleghi.

Nel mondo della scuola padovana non sembrano esserci no-vax ma qualche dubbio su alcuni punti precisi c'è. Per esempio, su quando e come saranno vaccinati gli over 55 (il siero dell'azienda di Cambridge è efficace sulle persone sotto i 55 anni), che sono una buona parte della popolazione scolastica. E non ci sono ancora direttive per i lavoratori fragili, cioè coloro che soffrono di qualche patologia.

«Personalmente non ho alcuna perplessità sul vaccino, lo farò e ne ribadirò l'importanza dice Ferrara Non posso parlare per tutto il personale docente e Ata della mia scuola ma mi sembra di capire che la stragrande maggioranza sia contenta di potersi vaccinare. Ci permetterà di riconquistare una certa libertà, non parlo di un liberi tutti perché comunque dovremo mantenere delle precauzioni».

Per coloro che lavorano con i più giovani molte ore in un ambiente chiuso è una garanzia di maggiore sicurezza, stando a quanto sostiene Maurizio Sartori, preside del liceo scientifico Nievo, che però fa anche notare che una buona fetta di persone che lavorano a scuola abbia un'età al di sopra dei 55 anni, così come si vede nella sua stessa scuola: «Almeno una protezione c'è e si può affrontare il lavoro come anche la vita più serenamente. Da quanto ci dicono gli scienziati questo vaccino non protegge completamente ma permette uno sviluppo di sintomi non gravi in caso di infezioni e già questo è positivo sostiene Siamo tutti molto contenti che finalmente siano arrivate le prime dosi e mi auguro che tutto proceda alla stessa velocità per tutti. Mi spiego, ancora non è chiaro come si procederà per gli over 55. Da noi su una novantina di docenti almeno un quarto è fuori età massima per il vaccino di AstraZeneca. Spero che si riusciranno a vaccinare tutti coloro che lavorano a scuola indipendentemente dall'età anagrafica».

I lavoratori della scuola considerando docenti, personale Ata, presidi, insegnanti di sostegno e il cosiddetto personale Covid (assunto appositamente per colmare le carenze di personale di cui soffre la scuola) a Padova e provincia sono poco meno di 17 mila. Quindi per ora ci sono dosi per circa un quarto del totale complessivo considerando che ne sono arrivate 8.500 in tutto (poco più di 4.200 a testa perché vanno iniettate due dosi a testa a distanza di 12 settimane).

«È inevitabile, necessario e opportuno che chi lavora nel mondo della scuola si vaccini afferma Giovanni Vascon, segretario della Cisl Scuola Padova e e Rovigo Non mi è sembrato di percepire perplessità sul vaccino in sé o su quello di AstraZeneca in particolare. E personalmente non do giudizi perché non sono uno scienziato. Quello che mi sento di far notare è che stiamo andando troppo piano. Per tutti coloro che lavorano in ambienti molto frequentati come una classe e quindi sono più a rischio bisognerebbe andare più veloci ma questo dipende dall'arrivo delle dosi, è qualcosa più grande di noi».

Perplessità, come si diceva, si registrano per quanto riguarda l'organizzazione di quella grossa fetta di personale scolastico che ha più di 55 anni o ha patologie alle spalle. «L'età media è proprio 55 anni fa notare Vascon Quindi attendiamo che ci vengano fornite direttive su quanto accadrà. Quando verranno vaccinati gli over 55? Con quale vaccino? Altra questione importante è quella relativa ai lavoratori fragili, proprio le persone più a rischio, che richiedono specifiche garanzie».

