Asfaltature per milioni di euro

PIOVE DI SACCOAmpio programma di asfaltature per il Comune capoluogo anche nel 2019, con un occhio particolare alle frazioni dove sono in programma interventi consistenti. E' il caso di via Contarina, la strada principale di Arzerello: «Abbiamo stanziato 1,2 milioni di euro come Comune, mentre Aps ha stimato un impegno di circa 300.000 euro» spiega il sindaco Davide Gianella che in queste settimane ha avuto diversi incontri con Aps Acegas finalizzati alla firma di un protocollo d'intesa. Si tratta infatti di un'opera importante che, oltre al...