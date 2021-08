Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAPADOVA Una settimana di fuoco. Non tanto per la temperatura atmosferica, destinata ad esiti più miti e sopportabili, quanto piuttosto per le 163 incombenze fiscali e adempimenti burocratici che pendono sul capo dei commercianti padovani in questo scampolo d'estate agostana.A rendere metaforicamente l'idea è Ascom Confcommercio: «Ricordate il bollino nero che le autostrade sovrapponevano alla data del 31 agosto? Significava traffico...