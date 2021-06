Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOPADOVA «Venti giorni in più potrebbero non essere insignificanti». Parte da questa constatazione Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova, per ribadire la richiesta di uno slittamento al 20 luglio dei versamenti Irpef, Ires e Irap attualmente previsti al 30 giugno.«Dico 20 giorni - continua il presidente - perchè in questo senso si sono espresse anche le forze di maggioranza, anche se, visto che solo adesso...