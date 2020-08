ARTIGIANI

PADOVA Lavoro agile sì, ma ancora non per molto. Le imprese padovane negli ultimi mesi hanno investito sulla trasformazione digitale per affrontare il lockdown, ma da settembre quasi tutti sembra torneranno in ufficio. «C'è ancora lavoro da fare se vogliamo che la cultura digitale si affermi dice Luca Montagnin, presidente di Cna, che ha condotto uno studio su 300 imprese sul tema tra il 22 luglio e il 3 agosto Bisogna puntare sulle competenze, interne ed esterne all'impresa, sostenere gli investimenti innovativi fatti e facilitare con bandi ad hoc quelli ancora da fare. La nostra indagine è nata per evidenziare i tratti distintivi della crisi economico-sanitaria post-Covid, le ripercussioni e le reazioni del tessuto economico padovano».

Le aziende padovane sono state costrette dall'emergenza Covid a fare un grosso passo verso la digitalizzazione per permettere ai propri dipendenti di lavorare. Un passo che fino a febbraio per molti tardava ad arrivare. Secondo i dati forniti dall'associazione degli artigiani, il 69% delle aziende ha dichiarato di aver fatto acquisti in infrastrutture come computer, stampanti, scanner e server mentre il 47% ha migliorato i propri software e il 44% si è dotato di connessioni veloci. Ancora, un 33% di imprese ha valorizzato il proprio sito internet e quasi due imprese su dieci hanno migliorato i propri sistemi di e-commerce.

«Elementi utili per lo sviluppo digitale, quasi obbligati se si voleva restare sul mercato durante il periodo più duro del lockdown, ma non dobbiamo cantare vittoria, bisogna dare continuità a questo percorso di innovazione puntualizza Montagnin Sebbene il 35% delle imprese abbia usato piattaforme di videoconferenza per comunicare con clienti e fornitori e il 20% abbia sfruttato lo smart working, sono pochi coloro che ne faranno utilizzo anche in futuro, circa il 4%».

Per quanto riguarda il futuro e le azioni da mettere in campo per ripartire più rapidamente ci sono opinioni divergenti: il 27% degli intervistati pensa sia necessario acquisire nuove competenze digitali, il 37% punterà sulla ricerca di nuovi mercati, il 33% vorrebbe sviluppare nuovi prodotti o servizi mentre il 25% cercherà di instaurare collaborazioni con altre imprese e il restante 21% introdurrà innovazioni nella propria azienda.

Si.Mo.

