LA SITUAZIONE

PADOVA Seicento imprese in meno nel giro di un anno. Come se ogni singolo giorno due imprenditori decidessero di alzare bandiera bianca. A pagare il conto più alto è il settore dell'edilizia, ma intanto il fatturato crolla anche nel comparto tessile. Risultato: tre miliardi di euro bruciati dal virus in soli undici mesi. È l'eredità lasciata dall'emergenza Covid sul tessuto artigianale padovano, appena fotografata dall'ufficio studi della Cna. Un'analisi proiettata anche al futuro: un'impresa su quattro rischia di chiudere se la situazione generale non migliorerà in tempi rapidi.

LE CATEGORIE

Lo studio dell'associazione di categoria evidenzia che è del 10,7% la perdita di ricchezza rispetto all'anno precedente. È previsto un rimbalzo del 7,2% nel 2021: un recupero solo parziale che metterebbe a disposizione del territorio poco meno di 1,9 miliardi di euro (il 60% di quanto perso nel 2020).

Il saldo delle imprese attive in provincia di Padova segna un -0,7%, pari a 600 imprese. Nel quadro negativo generale, che emerge dall'elaborazione di Cna Padova su dati Istat e Prometeia, solo pochi settori si salvano. L'agricoltura cresce dell'1,5%, mentre particolarmente pesanti sono le contrazioni delle costruzioni (-13,9%) e dell'industria (-13,3%), con i servizi che perdono il 9,8%. Per il primo comparto gioca un ruolo importante il blocco delle attività dei cantieri imposto nella prima fase dell'emergenza, ma si fa sentire anche il successivo rallentamento derivante dalle incertezze e dalle difficoltà di far partire il meccanismo del Superbonus. Nel caso della produzione industriale Cna pone l'accento sul rallentamento globale dell'economia.

Dall'indagine, condotta su 300 aziende della provincia, emerge che la diminuzione di fatturato nel 2020 appare decisamente elevata, arrivando al -19%, con punte del -53% nell'artigianato artistico, del -38% nel commercio, del -28% nel tessile e nell'abbigliamento, del -20% per estetica e acconciatura. Limitano i danni solo meccanica, impiantistica e settore ICT, con perdite al di sotto del -10%.

LE PROSPETTIVE

«Dai dati emerge una situazione di grave difficoltà per il tessuto imprenditoriale padovano, soprattutto per alcuni settori come costruzioni e industria - osserva il presidente di Cna Padova Luca Montagnin - C'è grande preoccupazione poi per le piccole imprese dell'artigianato artistico, un patrimonio di creatività per il nostro territorio che rischia letteralmente di essere spazzato via. Ora serve unità d'intenti e servono interventi rapidi e decisi aggiunge Dal nuovo governo, che speriamo possa contare sull'appoggio di gran parte delle forze politiche, ci aspettiamo sostegni economici forti, ristori basati su perdite di fatturato e non sui codici Ateco, oltre ad un piano di infrastrutturazione digitale e un ammodernamento della pubblica amministrazione».

Solamente il 7% delle imprese si aspetta un 2021 di crescita, ed il 28% un recupero ai livelli pre-crisi, mentre il 42% dichiara che non recupererà quanto perso: in sintesi, dunque, solo poco più di una impresa su tre pensa, o spera, di recuperare nel 2021 il terreno perso nel 2020. Al contrario, quasi una impresa su quattro rischia di chiudere se la situazione attuale dovesse continuare ancora a lungo.

I COMMERCIANTI

Ieri si è fatta sentire anche l'Ascom snocciolando questi dati sull'occupazione: «A Padova e provincia le assunzioni nel 2019 erano state 5.041 mentre le cessazioni dei rapporti avevano raggiunto la cifra di 9.978 per cui il saldo negativo (-4.937) era sì consistente ma pur sempre correlato alle attività stagionali e alla fisiologica chiusura dei contratti a tempo determinato. Nel dicembre 2020, per contro, le assunzioni si sono fermate a 3.690 ma le cessazioni hanno registrato 8.468 con un saldo negativo di 4.778». Il presidente Patrizio Bertin ora spera nel nuovo governo: «Nel comparto dei servizi ci sono gravi ripercussioni sull'occupazione e questo è un messaggio che inviamo al presidente incaricato Mario Draghi: non dimentichi commercio, turismo e servizi». Gli appelli vengono supportati dai numeri.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA