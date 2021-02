LA CAMPAGNA

PADOVA Siero anti covid: tocca al mondo della scuola, mentre è stato sfondato il muro delle 50mila vaccinazioni. Non sono passati neanche due mesi dal V-day, lo scorso 27 dicembre, data che ha segnato la svolta nella lotta alla pandemia con i primi vaccinati. L'arrivo delle preziose fiale scortate dall'esercito e dalle forze dell'ordine in Azienda ospedaliera e la vaccinazione del personale sanitario hanno dato il via alla campagna di vaccinazione di massa. E dopo i medici in prima linea, gli infermieri, operatori e ospiti delle case di riposo, il personale della sanità privata e gli ottantenni, ora tocca alla scuola.

ELENCHI

Da domani mattina in Fiera scattano infatti le somministrazioni al personale al lavoro in asili nido e scuole dell'infanzia, attraverso i primi elenchi di persone che le strutture hanno già comunicato al Dipartimento di Prevenzione della Ulss 6 Euganea. Poi sarà la volta di insegnanti, bidelli e dipendenti amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado. Nei prossimi giorni sarà messo a disposizione sul sito internet www.aulss6.veneto.it un link per fissare l'appuntamento. Potranno prenotarsi on-line solo persone comprese in elenchi predisposti dalle scuole, in una piattaforma informatica ministeriale delle categorie eleggibili per la vaccinazione per la prevenzione di Sars-Cov 2, come da ordinanza del ministro Arcuri.

Le persone da vaccinare complessivamente sono circa 20mila, tra personale che lavora in strutture pubbliche e private. Saranno organizzate sedute vaccinali in ognuna delle sei sedi già utilizzate in questi giorni per gli anziani: oltre che la Fiera di Padova, l'ex ospedale di Monselice, il Chiostro degli zoccoli di Este e i palasport di Piove di Sacco, Loreggia e Cittadella. Il calendario di apertura dei centri vaccinali sarà comunicato direttamente alle scuole e agli istituti.

SEDUTE

Al personale scolastico verrà somministrato il vaccino AstraZeneca, di cui sono arrivate 8.500 dosi nelle scorse ore. Nonostante ulteriori studi in corso stiano portando ad un innalzamento dell'età fino a 65 anni, il siero di AstraZeneca al momento è consigliato dai 18 ai 55 anni. Per questo motivo l'Ulss 6 riserverà sedute vaccinali con Pfizer o Moderna solo per il personale scolastico con età superiore ai 55. Non è ancora noto il livello di adesione, ma si presume che sia elevata.

In provincia di Padova si contano complessivamente 99 dirigenti scolastici, 3.726 addetti del personale Ata e 12.645 docenti. Di questi, 699 lavorano nelle scuole dell'infanzia, 4.570 alle elementari, 3.152 alle medie e 4.224 alle superiori. In totale 16.926 lavoratori, dei quali 11.826 sotto i 55 anni. A questi si aggiungono circa 1.600 dipendenti delle scuole paritarie. L'ultimo report della Regione registra 53.696 somministrazioni nel territorio padovano: 43.446 all'Ulss 6 Euganea, 8.851 in Azienda ospedaliera e 1.396 all'Istituto oncologico veneto.

IMMUNIZZAZIONE

Intanto nei sei punti vaccinali prosegue a pieno ritmo l'immunizzazione dei nati nel 1941 e dei sanitari di cliniche convenzionate o private. Questa settimana all'Ulss 6 Euganea sono stati iniettati circa mille vaccini al giorno, solo in Fiera ieri ne sono stati distribuiti 400. Quanto agli ottantenni l'adesione finora si attesta all'89%, quasi nove anziani su dieci hanno risposto alla chiamata dell'Ulss 6.

E quel che resta nelle fiale della Pfizer, va agli operatori della sanità in lista d'attesa. «Le dosi presenti sono tarate in base alle prenotazioni e, se avanzano, non rimangono mai in sede per il giorno dopo - spiega la dottoressa Tiziana Coppola, medico del servizio di Igiene e prevenzione dell'Ulss 6, dalla Fiera di Padova - Gli eventuali vaccini residui sono destinati comunque alle categorie prioritarie. Abbiamo una lista di nominativi di volontari di Croce verde, Croce rossa, personale della sanità privata e non, in attesa del vaccino. Le persone sono già preallertate e, secondo necessità, arrivano e si vaccinano».

Intanto tra mercoledì e giovedì sono stati individuati 169 nuovi casi di contagio e quattro decessi legati al Covid. I positivi al tampone sono 4.829. Negli ospedali sono ricoverati 255 pazienti, 11 in meno rispetto la precedente rilevazione. Di questi, 29 sono in terapia intensiva. Altri 44 sono negli ospedali di comunità.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA