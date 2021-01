Non servono i banchi con le rotelle consegnati dalla provincia di Padova agli istituti superiori la cui gestione ricade nella competenza dell'ente, per quanto riguarda il l'istituto di istruzione superiore, liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella diretto dalla professoressa Antonella Bianchini.

«Sono arrivati i circa 250 del Ministero che sono quelli dei quali avevamo bisogno per le dieci classi nelle quali questa dotazione è necessaria. Non appena si era paventata la fornitura alle scuole di questo particolare arredamento, avevamo indicato il modello che ci sembrava più idoneo e lo abbiamo segnalato a Ministero e Provincia che ci avevano chiesto le necessità».

Come prevede la legge sono state fatte le gare d'appalto ed in nessuno dei casi è stato individuato vincente il modello che il Caro aveva indicato. «Capita. A settembre quasi tutta la fornitura era arrivata dal Ministero. Si è completata nei primi giorni di ottobre - continua la dirigente - Abbiamo informato immediatamente la Provincia che non avevamo più necessità dei banchi indicando anche come un'altra scuola di Cittadella ne avesse bisogno, quindi era possibile dirottarli li o in altre sedi con carenza». Ministero e Provincia hanno agito in parallelo ed in autonomia. L'importante alla fine è che i banchi siano nelle classi. «Certamente, anche perché al liceo continuano ad aumentare le iscrizioni. Attualmente gli studenti sono 1206. Registriamo per il prossimo anno scolastico un incremento di 20 iscritti rispetto allo scorso anno. All'avvio il prossimo settembre, nelle classi prime ci saranno 280 studenti a fronte dei 188 che attualmente sono al quinto e ultimo anno di corso. Prospettive che sono certamente positive, un importante segnale per tutto l'istituto e non solo».

