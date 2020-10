(al.rod.) Arriva l'avviso di sfratto per lo spacciatore che vive nelle case popolari di via Polesine. Nei giorni scorsi è stato avviato l'iter per la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio Erp dove abita il 23enne tunisino Zenati Wadi. Il pusher, nonostante la settimana scorsa sia stato arrestato per spaccio di cocaina, continua ad alloggiare nella casa popolare che gli è sta regolarmente assegnata in via Polesine. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è stato, lo scorso luglio, il presidente della consulta 5A Maurizio Marcassa che ha denunciato lo spaccio e il degrado all'interno del parco Usignolo nel quartiere Armistizio. Per fare il punto della situazione, Marcassa ha anche organizzato un incontro pubblico all'interno del parco a cui hanno partecipato anche il questore Isabella Fusiello e l'assessore al Verde Chiara Gallani. «Nel frattempo ha spiegato ieri il consigliere della lista Giordani della consulta 5A Matteo Rava la Polizia ha fatto un gran lavoro che ha portato, appunto, all'arresto dello spacciatore». «Dobbiamo ringraziare anche il Comune che si è mosso immediatamente dopo le nostre segnalazioni ha aggiunto a occuparsi della vicenda sono stati il consigliere Carlo Pasqualetto, l'assessore alla Sicurezza Diego Bonavina, Gallani e l'assessore al Sociale Marta Nalin». «Tra le altre cose ha continuato Rava Bonavina ci ha annunciato che è stato avviato l'iter che dovrebbe portare alla decadenza dell'assegnazione dell'alloggio pubblico. Siamo consapevoli che si tratta di una procedura complessa, ma ci auguriamo che si possa far presto. La presenza del pusher all'interno del condominio crea molte tensioni. Questo signore ha ben pensato di sub affittare la sua cantina a dei connazionali che ora vivono lì con tutte le conseguenze che sono facilmente immaginabili». «Questa vicenda dimostra come le consulte possano rappresentare una sorta di sentinella sul territorio ha detto invece Pasqualetto - L'amministrazione comunale, dal canto suo, è sempre disponibile ad andare incontro alle richieste dei cittadini. Nel caso specifico, non è possibile tollerare situazioni di illegalità di questo tipo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA