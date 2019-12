Arrestato 2 volte in 24 ore: niente carcere, è ai domiciliari

IL CASO

PADOVA Ha massacrato di pugni e calci un tabaccaio in via Umberto I, fratturandogli la mandibola e lesionandogli un ginocchio. E sempre lo stesso 19enne marocchino è stato arrestato due volte nel giro di 24 ore per rapina e ricettazione, con quattro colpi messi a segno in pieno centro storico. Ieri il giudice ha convalidato l'arresto, ma Kamal Erguiba non finirà dietro le sbarre. Residente a Castagnaro nel Veronese, è stato posto agli arresti domiciliari con il divieto di dimora a Padova.

IN MANETTE

Il malvivente è stato arrestato per la seconda volta nel pomeriggio di sabato, nella centralissima via Roma: il nordafricano stava per rubare un giubbotto del valore di 200 euro dal negozio di abbigliamento Scout ma è stato scoperto dai commessi. È scattato quindi l'allarme e il giovane ha spintonato i dipendenti del negozio pur di guadagnarsi la fuga. Fuga durata però pochissimo, in quanto è stato bloccato dai militari dell'Arma, i quali hanno provveduto a perquisirlo scoprendo che il 19enne aveva con sé due maglioni e due profumi del valore complessivo di 80 euro, anch'essi rubati poco prima da Zara, ovvero lo stesso negozio che aveva preso di mira il giorno prima.

I carabinieri hanno quindi provveduto ad arrestarlo nuovamente e a condurlo nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del rito direttissimo, che si è tenuto ieri mattina.

RECIDIVO

Venerdì il 19enne era già stato arrestato per rapina, resistenza e furto aggravato. Pregiudicato, Erguiba era stato scoperto dal tabaccaio di via Umberto I mentre provava a rubare confezioni di caramelle. Così ha dato un pugno in faccia al negoziante ed è scappato, ma è stato inseguito dallo stesso tabaccaio e dai carabinieri che lo hanno bloccato.

È stato anche trovato in possesso di capi d'abbigliamento dal valore di 410 euro rubati da H&M e Zara.

Il titolare della tabaccheria si era accorto che lo straniero stava rubando dei dolciumi e, alla cassa, gli ha fatto notare che il conto era molto più alto.

Di tutta risposta il 19enne ha iniziato a prenderlo a calci e pugni. Il negoziante prova a inseguirlo e a quel punto si completa il violento pestaggio. Risultato? Un ginocchio gonfio e la mandibola rotta.

Secondo la figlia del titolare della nota tabaccheria, probabilmente il giovane era alterato da qualche sostanza. Solo questo, per la donna, potrebbe spiegare una reazione così spropositata e violenta.

M.Lucc.

© RIPRODUZIONE RISERVATA