Arrestato 2 volte in 10 giorni e il ladro finisce in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRIMINALITÀPADOVA Il lupo perde il pelo ma non il vizio recita il famoso detto che ben si adatta all'ennesimo arresto di un 23enne camerunense. Si tratta di Frank Oliver Nogheu, è finito nuovamente in manette per furto, ma questa volta il giudice ha disposto la custodia cautelare. Il giovane straniero era stato denunciato per lo stesso reato domenica 9 e arrestato mercoledì 19 dai carabinieri: si era introdotto nella casa a Ponte San Nicolò quando si è trovato faccia a faccia con la proprietaria. Quando l'ha vista ha avuto pure il...