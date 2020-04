AREE CRITICHE

PADOVA Sono 178 i dipendenti della sanità padovana risultati positivi al Coronavirus dopo la massiccia campagna di tamponi effettuata dall'Azienda ospedaliera, dalla Ulss 6 Euganea e dall'Istituto oncologico veneto. Una percentuale che nella media si assesta sotto al 2% rispetto invece alla quasi totalità del personale dei tre enti già sottoposto al test per rilevare la presenza del Covid-19.

Soddisfazione da parte dell'Azienda ospedaliera che ha sottoposto a tampone l'89% dei suoi quasi 6.300 dipendenti riscontrando da inizio emergenza 52 positività. Rassicurazioni dallo Iov che con il 2,5% del personale positivo rappresenta il numero più alto seppur sotto il massimo controllo. Attenzionati medici, infermieri, operatori socio sanitari, personale amministrativo, tecnici di laboratorio, medici di base e pediatri di libera scelta. In Aop i medici sottoposti a tampone sono 914 su 982 (93%) con tre positivi sul totale (lo 0,31%). Percentuale che sale allo 0,79% con i 22 infermieri positivi sui 2.796 totali e al 1,99% con i 19 Oss contagiati sugli 957 complessivi (di cui il 93,83% sottoposto a tampone). Sono 1.180 i dipendenti tra amministrativi e tecnici di radiologia e laboratorio testati di cui 8 positivi, lo 0,52% dei 1.528 totali.

«Non possiamo che dirci soddisfatti, grazie soprattutto alle grande attenzione impiegata dal nostro personale in prima linea spiega il direttore generale Luciano Flor -. Abbiamo eseguito più tamponi possibile per isolare immediatamente i positivi come avvenuto qualche settimana fa quando trovammo un focolaio di contagio in pediatria. L'efficacia dei controlli è dimostrata dal fatto che tra il personale dei reparti più a rischio (malattie infettive, rianimazione, pronto soccorso, tende triage) attualmente abbiamo solo 3 o 4 positivi e solo 3 dipendenti hanno necessitato di ricovero. Tutti gli altri sono stati isolati e sottoposti a isolamento domiciliare».

L'83% dei dipendenti della Ulss 6 è stato sottoposto a tampone, con 103 positivi. Tra questi si contano anche i 10 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, l'1,45% dei 688 totali. Infermieri e Oss positivi sono circa l'1,7% , i medici lo 0,86% con 9 positivi su 1.046 assunti complessivi. Amministrativi e tecnici sono 2.108 di cui 1.509 sottoposti a tampone e 18 contagiati. Lo Iov segna percentuali di contagio leggermente più alte con il 2,5% di positivi tra i suoi 1.110 dipendenti tra le sedi di Padova (via Gattamelata, Radioterapia, ospedale di Schiavonia) e Castelfranco dove oltre mille sono i tamponi eseguiti. I contagiati in totale sono 23, tra cui due medici, nove infermieri e altrettanti Oss e tre fra amministrativi e tecnici. «La situazione è sotto controllo poiché fin da fine febbraio si sono prese tutte le precauzioni del caso, dalle note informative inviate al personale all'allestimento dell'area triage esterna al Busonera dove vengono scrupolosamente controllati gli accessi e forniti i dispositivi di protezione spiega la direzione - Il reparto di oncologia medica è stato risanato dopo la scoperta di alcune positività senza far mancare alcuna cura ai pazienti ricoverati, come pure agli oltre 900 che ogni giorno afferiscono alla sede padovana. Allo Iov non è concesso bloccare l'attività di cura e assistenza, per questo abbiamo limitato le sole attività differibili e potenziato i canali di comunicazione. Fin dal 18 marzo è stato eseguito il tampone su gran parte dei dipendenti, come da indicazioni regionali. In caso di soggetto positivo al Coronavirus, esso viene immediatamente isolato e gestito come da protocollo».

Serena De Salvador

