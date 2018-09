Area di sosta per cicloturisti, in via Isonzo la prima in Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Apre a Padova il primo bike stop d'Italia, area di sosta e ristoro per cicloturisti. La struttura, situata sull'argine del Bacchiglione, in via Isonzo 17, viene inaugurata oggi con una grande festa, dalle 15 fino a notte fonda. In programma: controllo gratuito di biciclette, giochi per bambini, presentazione di esperienze di turismo sostenibile e concerto della Tempo perso band, alle 22.«Ho deciso di realizzare in città questo servizio, prendendo a modello tipologie analoghe molto diffuse a livello europeo», spiega il...