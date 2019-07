Arcella, porta a porta multietnico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPADOVA In una parte dell'Arcella il porta a porta diventa multietnico. Il prossimo primo novembre anche l'area nord della città sarà interessata dal porta a porta. Comune e Acegas hanno deciso di non perdere tempo e di far partire, da subito, una campagna di informazione rivolta ai residenti dell'area interessata dal nuovo servizio. Per far questo hanno deciso di preparare un volantino rivolto alla popolazione scritto anche in cinese e arabo. IL TESTOA partire dal prossimo primo novembre, sarà introdotto il sistema di raccolta...