ARCELLA PADOVA Mercoledì pomeriggio il questore Paolo Fassari ha sospeso

ARCELLAPADOVA Mercoledì pomeriggio il questore Paolo Fassari ha sospeso per 15 giorni la licenza al C - Class, il noto circolo privato in via Bernina, gestito da un nigeriano, più volte al centro delle cronache locali per episodi di violenza e spaccio di droga.Il provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, trova fondamento nel fatto che il locale «rappresenta ormai da tempo un punto di ritrovo per spacciatori e pregiudicati la cui presenza crea gravi turbamenti per l'ordine e la...