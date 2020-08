ARCELLA

PADOVA Mentre si moltiplicano ovunque le misure di sicurezza anti Covid 19, i cittadini del comitato Sì differenziata no porta porta, residenti nei rioni ovest dell'Arcella di San Bellino, Santissima Trinità e San Filippo Neri, interessati alla nuova modalità di raccolta rifiuti porta porta in vigore da dicembre 2019, segnalano i rischi igienico sanitari legati «alla mancanza di pedali nei cassonetti collocati dal Comune all'interno dei condomini».

«I bidoni forniti dal Comune sono senza pedali, così gli utenti si trovano costretti ogni volta a toccare i coperchi per sollevarli e conferire la spazzatura, sporcandosi le mani e col pericolo di contaminazioni - riferisce la portavoce del comitato Rossella Salvan - Nel quartiere centro, invece, i cassonetti sono dotati di pedali, e non si capisce il motivo di questa disparità di trattamento. Inoltte con il caldo estivo sono arrivati i topi in prossimità delle isole cosiddette ecologiche imposte dal Comune dentro i palazzi privati, e i raccoglitori dell'immondizia si sono riempiti anche di vermi. Ciò dimostra che le tempistiche di ritiro dei rifiuti da parte di Aps, ovvero tre volte a settimana per l'umido, una volta al mese per il vetro e ogni 15 giorni per plastica e carta, si stanno rivelando inadeguate, dal momento che molti imballaggi spesso contengono anche resti di alimenti, destinati a marcire sotto il sole, causando cattivo odore e attirando animali e insetti».

Così il comitato rilancia la protesta contro l'amministrazione, per l'adozione del porta porta «secondo modalità che comportano solo problemi, disagi e costi aggiuntivi per i cittadini». «È inutile intestardirsi con un metodo antiquato e superato, bisogna guardare avanti soprattutto nel rispetto dell'ambiente e del verde - osserva Salvan - Non si possono togliere porzioni di giardino ai condomini per posizionare fino a undici bidoni puzzolenti che invadono proprietà private, non si possono avere camion della nettezza urbana che impiegano 45 minuti in vie a senso unico, creando inevitabili code e inquinamento, per svuotare i cassonetti di ogni civico. E intanto la quota Tari rimane invariata per i cittadini, gravati, in più, dalle spese per adeguare gli spazi destinati ai cassonetti e assumere cooperative in grado di provvedere alla loro gestione».

L'appello del comitato all'amministrazione è quello «di realizzare le aree ecologiche non più dentro residenze private, ma su aree comunali. Invitiamo l'amministrazione padovana a prendere esempio e spunto dalla sperimentazione attualmente in corso nel vicino Comune di Cadoneghe - conclude Salvan- dove si sta testando il funzionamento di un innovativo sistema altamente tecnologico con tessera magnetica, che prevede la sistemazione di grandi raccoglitori dei rifiuti in zone pubbliche, e sembra essere molto efficiente».

