Arcella e ospedali, ora arriva il Daspo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAPADOVA Le forze dell'ordine e la polizia locale stanno pensando di allargare ad alcune delle zone più critiche - Arcella, ospedali, scuole - l'area nella quale è possibile applicare il Daspo urbano, ovvero un ordine di allontanamento da quei luoghi per le persone che infrangono il regolamento di polizia urbana in maniera reiterata e molesta. Stiamo parlando di chi impedisce la fruibilità degli spazi pubblici in modo molesto: spacciatori, ubriachi alterati che possono rendersi pericolosi, parcheggiatori...