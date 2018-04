Arcella, 18 scuole insieme per la pace

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VITA DI QUARTIEREPADOVA Una grande festa, nel segno dell'accoglienza e della pace. E il pensiero non è potuto che volare in Siria. È stata una mattinata davvero speciale quella di ieri per l'Arcella, teatro di una grande festa di quartiere alla quale hanno partecipato mille studenti di diciotto scuole del rione, dalle elementari alle superiori, più insegnanti, genitori, nonni. Tutti insieme a sfilare in corteo dal patronato della chiesa di Sant'Antonino al cortile dei Padri Rogazionisti. Lo stimolo l'ha lanciato l'Ufficio scolastico...