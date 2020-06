GLI ESERCENTI

CAMPOSAMPIERO Un bar bistrot per vincere la sfida del post covid. Andrea Burbello, già titolare dell'omonima pizzeria a Trebaseleghe, non ha paura delle conseguenze della crisi economica provocata dal lockdown e vive con entusiasmo e una grande carica di positività l'inaugurazione del nuovo locale in centro storico a Camposampiero.

Stamattina ( mercoledì), giorno di mercato settimanale a Camposampiero, è prevista l'inaugurazione del Burbello Bistrot , il locale lungo la vecchia statale del Santo completamente ristrutturato, gestito per 25 anni , fino a pochi mesi fa, da Rudy Bonaldo con il suo mitico caffè Riviera. Dunque, un nuovo bar, ma nono solo. «Il pane fatto nel laboratorio della pizzeria Burbello sarà in vendita durante la mattinata, assieme a crostate, biscotti e piccola pasticceria- spiega Andrea Burbello- Penso che un locale di questo tipo possa essere chiamato definitivo: lidea infatti è quella di poter soddisfare una grande varietà di avventori, dagli amanti delle colazioni in solitaria, ai campioni di aperitivo». Proprietà nuova ma nello staff del bar bistrot gli ex clienti del Riviera ritroveranno Valentina Pedron, già colonna portante della vecchia gestione.

L'immediato post covid non è un momento facile per nessuno. Cominciare una nuova avventura imprenditoriale di questi tempi è un azzardo. I bar e i locali boccheggiano in queste settimane. «La gente ha ancora paura e quando vede che c'è qualcuno vicino al bancone o seduta nei tavolini preferisce non entrare - ammette la signora Mary del bar all'Angolo in via Bonora, vicino l'ospedale di Camposampiero, una delle tanti voci di esercenti preoccupati dal trend di questo riavvio dopo la chiusura dovuta al coronavirus- Noi misuriamo l'affluenza degli avventori dal numero di brioche e caffè che giornalmente vendiamo: siamo passati da 180-200 brioche al giorno a numeri molto più bassi, più che la metà. Un giorno della scorsa settimana ho venduto solo 30 pastine. Le due mie collaboratrici sono a casa in cassa integrazione e io da settimane, da sola, mi sobbarco la fatica di gestire il locale. Almeno ne valesse la pena dal punto di vista economico! Speriamo che il clima, non solo meteorologico, cambi presto».

In quasi tutti bar del centro la fatica si fa sentire. Eccezione , invece, per l'intraprendente gestore dell'osteria numero uno in piazzetta Dante, Michele Trevisan, a dir poco contento del suo primo anno di attività a Camposampiero: «Con Natalia anche noi siamo sorpresi del boom di avventori che registriamo dopo la riapertura- afferma Trevisan- Gli ultimi due fine settimana abbiamo avuto tantissima gente. Durante la settimana il flusso di avventori è costante. Il segreto? Una cicchetteria che sta andando alla grande, la voglia e l'entusiamo di lavorare e il rispetto delle regole. Tutte le persone che vengono da noi indossano la mascherina, stanno a debita distanza ed entrano uno alla volta dentro al ber per scegliersi il cicchetto preferito. Tutti osservano le regole altrimento sono stato chiaro: se una persona non rispetta le norme chiudo le serrande e mando tutti a casa».

Luca Marin

