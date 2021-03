LA SFIDA

NOVENTA PADOVANA Si chiama Galleria 14 ed è una nuova realtà commerciale nata ieri in centro a Noventana. Al timone della boutique specializzata nel ramo calzaturiero, dell'abbigliamento e degli accessori, c'è la famiglia Zulian, già titolare da oltre cinquant'anni di un negozio sempre a Noventa Padovana.

«Abbiamo sfidato la crisi - ha detto ieri Luca Zulian - volevamo creare un punto di riferimento per il territorio, rivitalizzare una parte di paese che negli ultimi anni ha conosciuto un lungo declino. L'auspicio è che il nostro coraggio serva a coinvolgere altri imprenditori ad aprire nuovi negozi. Un paese vive se c'è lavoro e se si crea comunità, altrimenti è destinato al declino». In piena emergenza Covid, con la zona in grossa difficoltà sul fronte del commercio quella di Luca Zulian e della sua famiglia è una grande scommessa: «Il nostro target è medio alto. Contiamo di conquistare la fiducia dei noventani, ma anche dei residenti del Padovano e della Riviera del Brenta. Nel mondo del commercio nulla viene a caso, occorre osare, investire con oculatezza per, un giorno, raggiungere rilevanti traguardi».

«RIALZARE LA TESTA»

Sulla crisi del commercio, con il rischio degrado nel paese provocato dalle numerose serrande abbassate, Luca Zulian ha proseguito: «Il degrado trova terreno fertile dove la gente non passa, dove le saracinesche chiuse trasmettono grigiore e tristezza al territorio. L'obiettivo è quello di rialzare la testa, il momento non è facile, ma la comunità di Noventana dove la mia famiglia vive da sempre ha voglia di rinascere, di reagire, dopo anni bui caratterizzati dalla crisi». Il tracollo della frazione si è avuto anni fa quando a stretto giro è stata chiusa la scuola elementare Anna Frank, ha abbassato le saracinesche un istituto di credito e altri negozi si sono arresi. Il malessere tra la gente è cresciuto a dismisura.

Si chiede più attenzione a questa fetta di territorio che funge da collante tra il centro di Noventa verso Padova e la frazione di Oltrebrenta verso Venezia. La nuova amministrazione che in autunno andrà al governo cittadino avrà il compito di lavorare proprio sulla periferia e ridare speranza. Per creare deterrenti contro l'insicurezza e il proliferare della malavita. «Crediamo in quello che stiamo facendo - ha concluso Zulian -, amiamo Noventa, siamo certi che la nostra attività conquisterà il cuore della gente e ci auguriamo che il nostro passo rappresenti il volano per ulteriori aperture».

Cesare Arcolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA