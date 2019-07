Apre un nuovo cantiere, corso Australia va in tilt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INGORGHIPADOVA Quella di quest'anno sarà ricordata come l'estate dei disagi per gli automobilisti. Ieri mattina, a sorpresa, un nuovo cantiere si è materializzato in corso Australia, in prossimità dell'uscita 5, quella che porta a Brusegana e all'aeroporto. «Da giovedì 25 luglio e fino a martedì 13 agosto, lungo corso Australia, in direzione Padova Sud verso Padova Ovest, al fine di consentire la sicura e corretta esecuzione dei lavori per la realizzazione di linea alta tensione interrata, verrà istituita la chiusura della corsia di...