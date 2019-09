Apre il polo umanistico Restauro da 51 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICOSTRUZIONEPADOVA Forse non ci sarà più la soggezione che incuteva il primo ingresso al Liviano di Gio Ponti. E nemmeno l'atmosfera sospesa del Maldura dove si ascoltava rapiti Vittore Branca, Mengaldo, Galimberti. Ma di sicuro il nuovo polo umanistico progettato da Paolo Portoghesi ha tutto per diventare un luogo da ricordare per chi ci passerà il tempo degli studi.I COSTIAprirà il 30 settembre. L'Università lha voluto all'ex Geriatrico a pochi passi dal Maldura e ci ha speso un botto: 21 milioni solo per l'acquisto, nel 2005. Altri...