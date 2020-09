LA MOSTRA

PADOVA Dev'essere un segno del destino. La prima Fiera con pubblico in Italia dopo il lockdown è a Padova, come lo fu la prima Campionaria nel 1919. E per una città dall'antica tradizione culturale e artistica non poteva che essere Antiquaria che da 12 al 20 settembre presenterà le opere di 80 studi professionali e galleristi: italiani e internazionali. Un record nel record dunque, e una scommessa che però sembra ben riposta. C'è fame di materialità dopo i mesi del virtuale, e pure delle emozioni che danno le opere d'arte.

Per questo Nicola Rossi, l'organizzatore, non ha voluto rinunciare ed è stato supportato dal Padova Hall, la nuova denominazione di Padovafiere, rappresentata ieri dal direttore generale Luca Veronesi. E l'occasione ha portato in fiera anche l'assessore alle Attività produttive della Regione, Roberto Marcato, a sottolineare il ruolo centrale del quartiere fieristico, sempre più multitasking grazie al futuro centro congressi, al Competence center e alla Scuola di Ingegneria in progettazione.

LE OPERE

«Questa fiera dimostra quanto i veneti siano capaci di reagire rabbiosamente alla crisi. Ora dobbiamo diventare gli agenti di commercio del nostro territorio, perché ancora oggi l'80 per cento delle merci scambiate passa per una fiera», ha detto Marcato. L'assessore alla Cultura, Andrea Colasio, ha affascinato raccontando il parallelismo fra il Mosè e il serpente di bronzo di Gregorio Lazzarini che vedremo esposto e l'iconografia della Cappella degli Scrovegni. Il veneziano Lazzarini ebbe a bottega il giovane Giambattista Tiepolo. E poi ha ricordato che in vendita c'è il bozzetto in olio su carta che Andrea Campigli presentò al rettore Anti come primizia del grande affresco del Liviano. Siamo alla fine degli anni 30. «Il Comune ha fatto una scommessa - ha aggiunto - investendo sulla fiera e sancendo un'alleanza sinergica con la Camera di Commercio. Tra gli effetti c'è questa mostra all'apice nazionale insieme a Modena». Il direttore Veronesi poi ha disegnato la traiettoria evolutiva della fiera verso manifestazioni di nicchia e di grande potenzialità come City vision il 2 dicembre dedicata alla Smart city.

Intanto i visitatori di questa (si è arrivati anche a 14mila presenze negli anni scorsi) potranno aggirarsi fra le preziosità di De Chirico o i gioielli di Mario Buccellati. E poi di pittori e scultori, ma anche gioiellieri e orologiai, intagliatori e decoratori, sarti e tappezzieri. Dunque mobili, porcellane, dipinti, statue in legno e marmo, curiosi oggetti, tessuti, stampe, cornici, cristalli, argenti, arazzi, tappeti persiani di alta manifattura, stoviglie, gioielli. Dice Rossi: «Sarà anche un buon momento per investire, viste le ultime tendenze e nella città si riverserà di nuovo l'indotto per alberghi e ristoranti».

GLI AUTORI

Tra le centinaia di opere presenti un'isola di San Giorgio dipinta negli anni Cinquanta da Giorgio De Chirico; un busto in marmo di Carrara dello scultore vicentino seicentesco Orazio Marinali; dipinti dei fratelli veneziani Beppe ed Emma Ciardi; olii dell'artista padovano Lino Selvatico; deliziosi ritratti femminili e maschili di Pietro Pajetta; maestosi quadri di Nicolò Bambini; vasi Daum (1905) e Gallè (1895); Madonna col bambino e San Giovannino del Puligo (Domenico di Bartolomeo, nato a Firenze nel 1492); un mini forziere cinquecentesco di Norimberga in acciaio inciso; orecchini pezzo unico di Mario Buccellati eseguiti a Milano nel 1950 in oro 18 carati, smeraldi e diamanti; una preziosa tavoletta in quercia raffigurante Volto di Cristo, attribuibile alla cerchia di Jan Van Eyck, terzo quarto del XV secolo. Ci sarà anche una mostra nella mostra, con una rassegna di pittura su vetri veneziani del Settecento.

Mauro Giacon

