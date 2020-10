CERIMONIA

PONTE SAN NICOLÒ Uno striscione con la scritta Benvenuto esposto fuori dalla chiesa, applausi e un grande desiderio di cominciare un percorso di crescita insieme. Con la benedizione del vescovo monsignor Claudio Cipolla, la comunità di Ponte San Nicolò ha dato il benvenuto al nuovo parroco, don Daniele Cognolato, 37 anni. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari. Ha presenziato anche una delegazione della locale sezione degli alpini. In un discorso di benvenuto al neo parroco il sindaco Martino Schiavon ha riferito: «Sono certo che a Ponte San Nicolò si sentirà a casa. La nostra amministrazione comunale sarà sempre al suo fianco all'insegna dell'ascolto e del reciproco scambio. Il tutto per migliorare dove sarà possibile il senso di appartenenza della nostra comunità». E ancora: «Il potersi confrontare con un sacerdote giovane sarà uno stimolo ancora maggiore alla crescita. In un tempo così difficile come quello che stiamo attraversando, la fede, un ritorno ai valori genuini, potrebbero davvero essere punti fermi per tornare a sorridere e ritrovare quell'entusiasmo che spesso negli ultimi tempi ha lasciato spazio allo scoramento e alla paura di non farcela». Don Daniele, visibilmente emozionato, ha fatto sapere come la sua missione sarà quella di essere un sacerdote in mezzo alla gente dove nessuno dovrà rimanere indietro. Con le evidenti difficoltà provocate dall'emergenza Covid-19 il neo sacerdote conta in breve tempo di poter conoscere tutta la comunità di fedeli. Si stabilirà a Ponte San Nicolò in modo tale da creare fin da subito un collante con la sua comunità di fedeli. Si è detto disponibile, compatibilmente con le restrizioni imposte dal Governo, ad andare a trovare le persone malate che non possono uscire di casa. Non ultimo, ha assicurato il suo massimo impegno con i giovani rimarcando l'importanza dei valori cristiani per contrastare le fragilità umane a partire dalla droga e l'abuso di alcol.

