IL DRAMMA

GAZZO Alcuni giorni fa la figlia Giorgia, a nome di tutte le persone che stanno lottando contro il Coronavirus, aveva fatto un appello ai guariti per la donazione del plasma iperimmune che aveva dato qualche segnale di miglioramento alle condizioni cliniche del papà. Ieri purtroppo, a venti giorni dal ricovero nell'ospedale di Cittadella avvenuto il 21 dicembre scorso, i 67 anni di Vittorio Pesavento sono stati interrotti per sempre dalla malattia. La notizia è arrivata inattesa a Gaianigo, frazione di Gazzo. Molti i messaggi di cordoglio alla famiglia, alla moglie Emanuela ed alle figlie Barbara e Giorgia. Anche di persone che avevano conosciuto marginalmente Pesavento, cogliendone però immediatamente l'essere una persona semplice, ma profonda nei valori es estremamente solare.

Pesavento era conosciuto innanzitutto per la professione. Fino al 2011 a Grantorto aveva lavorato nella sua oreficeria ed orologeria, un abile tecnico riparatore dei sofisticati meccanismi di misurazione del tempo. Era anche appassionato delle attività all'aria aperta, passione che lo aveva portato a dostruire tanti contatti e a tessere amicizie. Amava curare il giardino di casa, tagliare la legna, andare a funghi e a caccia. Era profondo il legame con la sua terra e con la comunità. Persona di fede, partecipava alla vita della parrocchia. Aveva fondato il gruppo della Chiara Stella ed era sempre disponibile a dare una mano durante la sagra di Gaianigo. La famiglia era il cardine della sua vita e quello che lo rendeva orgoglioso erano i quattro nipotini: Francesco, Pietro, Mariachiara e Noemi.

IL DOLORE

«Mi piace che papà sia ricordato come un grande eroe, per me lo è. Aveva un gesto ed una parola per tutti - ricorda Giorgia - Ho ricevuto tante risposte dopo l'appello che ho fatto. Un segno importante, il messaggio è arrivato. Spero che tutti possano guarire. Per papà purtroppo non è stato possibile. Ringraziamo i medici ed il personale, sappiamo che hanno fatto il massimo. Siamo riusciti a vederlo in videochiamata fino al 28 dicembre, poi si è aggravato». Martedì alle 20 a Gaianigo il rosario, le esequie mercoledì alle 10,30 nella più grande chiesa di Gazzo. La famiglia invita quanti lo desiderano a destinare quanto per gli omaggi floreali all'associazione Fratelli Dimenticati di Cittadella per le adozioni, che da tempo Vittorio sosteneva per dare una vita migliore ai bambini nel mondo meno fortunati.

