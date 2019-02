«Aperture domenicali, buona proposta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Direi che la proposta di legge arrivata in commissione Attività Produttive della Camera è una buona base di partenza». Per il presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, il ddl che andrà a regolare le aperture domenicali degli esercizi commerciali ha degli aspetti interessanti, «anche se sarà necessario un confronto ad ampio raggio».«Di una cosa siamo convinti continua il presidente dell'Ascom padovana l'aumento del Pil che sottostava alla decisione del governo Monti di liberalizzare le aperture non c'è stato e questo è un...