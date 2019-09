Aperti centri per l'oculistica e l'ortopedia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEPADOVA Due le strutture inaugurate ieri che ampliano l'offerta in campo medico in città.In via Pellizzo 3, quartiere Stanga, taglio del nastro per il nuovo polo oculistico per chirurgia refrattiva del Gruppo Centro di Medicina Casa di cura Villa Maria, alla presenza del presidente della Provincia Fabio Bui e del consigliere comunale Nereo Tiso. «Qui a Padova lavoriamo in modo positivo facendo investimenti importanti perché sentiamo attorno a noi un clima sereno che ci incentiva a fare ha detto l'amministratore delegato Vincenzo Papes...