Invece di andarli a bere a casa - vista l'ora - , alcuni clienti della pasticceria San Fidenzio di via del Centenario a Polverara sono rimasti a sorseggiare i loro aperitivi presi da asporto attorno alle 20. A tradirli sono stati gli inevitabili schiamazzi che hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti. E viste le disposizioni anti-virus, venerdì qualcuno ha segnalato la situazione al 112 ed è scattato il controllo dei carabinieri: la vista dell'auto dell'Arma ha provocato un fuggi fuggi, in una ventina sono riusciti a fuggire. I militari però hanno fatto visita al gestore del noto locale e al, termine delle formalità, gli hanno elevato una sanzione amministrativa di 400 euro con una chiusura dell'attività per cinque giorni lavorativi. Sì, perchè nonostante i ragazzi fossero nella piazzetta davanti alla pasticceria, era compito dei gestori allontanare i ragazzi che consumavano vicino al locale, nonostante fosse proibito.

Il titolare ha spiegato che risulta difficile in questo periodo tenere a bada la clientela che invece di allontanarsi dal locale rimane nelle vicinanze in gruppo, provocando inevitabili situazioni di assembramento. Sugli avventori che si sono dileguati sono in corso indagini. Rischiano tutti una multa di 400 euro per mancato rispetto delle norme anti covid.

I militari potrebbero ora far ricorso alle immagini della videosorveglianza per provare ad identificarli. Sarebbero tutti giovani, sotto i trent'anni, che non appena hanno saputo dell'imminente passaggio in zona arancione hanno voluto trascorrere un venerdì sera di festa. L'attività dei carabinieri in tutta la Saccisica proseguirà anche nei prossimi giorni al fine di tutelare la salute della collettività e stroncare ogni forma di reato. «Mi spiace per quanto è accaduto - ha detto il sindaco Alice Bulgarello - ma è fondamentale rispettare le prescrizioni anticovid per uscire il prima possibile da questa situazione». (c.arc.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA