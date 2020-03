LA SITUAZIONE

MERLARA Tampone positivo proprio lì dove ci sono le persone più a rischio, quelle a cui il Coronavirus potrebbe essere fatale. Uno degli anziani della casa di riposo di Merlara è stato contagiato dal Covid-19: del caso ci si è accorti domenica, quando un ospite ultraottantenne è stato ricoverato all'ospedale di Schiavonia. E da allora il Centro servizi, intitolato a Pietro e Santa Scarmignan, è blindato: nessuno entra e nessuno esce. Settantadue ospiti e 15 dipendenti sono isolati all'interno della struttura in attesa dell'esito dei tamponi, eseguiti ieri pomeriggio dai sanitari dell'Ulss 6 Euganea.

«Al momento la situazione è sotto controllo: gli anziani sono seguiti dal personale e stiamo seguendo alla lettera tutti i protocolli sanitari. Non ci sono motivi per allarmarsi» assicura Roberta Meneghetti, presidente del centro. La struttura, un grande edificio bianco affacciato su via Roma, ha 73 posti: tutti occupati da anziani non soltanto della zona del Montagnanese ma provenienti anche dalle vicine province di Rovigo e Verona. I dipendenti, tra infermieri, operatori socio-sanitari, impiegati amministrativi e addetti alla cucina sono più di trenta. Quindici di loro erano in servizio domenica mattina e nessuno avrebbe immaginato di trascorrere la notte barricato all'interno, dormicchiando sulle brandine fornite dalla Protezione Civile per essere poi sottoposto a tampone. Una situazione che ricorda, anche se molto più in piccolo, quella dell'ospedale di Schiavonia la sera del 21 febbraio, quando sono stati scoperti i primi due casi del Veneto.

È domenica mattina, giorno della Festa della donna: le visite dei familiari sono sospese già da qualche giorno ma i parenti possono comunque raggiungere i loro cari attraverso una telefonata, una videochiamata o un pensierino da recapitare. Un ospite sta male: ha la febbre e fatica a respirare. I sintomi sono compatibili con il Coronavirus. La soluzione migliore è ricoverarlo all'ospedale di Schiavonia, che nel frattempo ha riaperto, dedicando un'intera ala proprio al Covid-19. Viene eseguito il tampone. L'esito arriva verso le 5 del pomeriggio: positivo. A quel punto la struttura viene isolata. Ai dipendenti che avrebbero dovuto sostituire i colleghi viene detto di non presentarsi al lavoro. Anche le famiglie degli ospiti vengono messe al corrente della situazione. Inizia un dialogo serrato tra la casa di riposo, l'autorità sanitaria e l'amministrazione comunale per attuare tutte le disposizioni necessarie.

Ai cittadini di Merlara viene data notizia del contagio lunedì mattina dal sindaco Claudia Corradin attraverso i canali social. «Ci stiamo attenendo alle disposizioni sanitarie per evitare ogni eventuale contagio» afferma la prima cittadina.

«La situazione è sotto controllo, agli anziani sono garantiti i pasti e le cure aggiunge la presidente Meneghetti e per questo vorrei ringraziare il personale che da domenica sta operando all'interno della struttura. Non immaginavamo un caso di Covid-19 anche perché da quando è scoppiata l'epidemia abbiamo adottato misure sempre più restrittive, in modo da limitare i contatti con l'esterno».

A fine febbraio le visite dei parenti erano state sconsigliate e infine impedite, ovviando attraverso le videochiamate. Ieri pomeriggio i primi ospiti e dipendenti sia quelli interni che quelli fuori servizio sono stati sottoposti al test, domani (oggi, ndr) toccherà a tutti gli altri. Poi non resterà che attendere gli esiti e già in serata avremo un quadro più preciso».

«In base a quelli si deciderà come agire afferma il vicesindaco Matteo Migliorin l'importante è mantenere la calma e rispettare il protocollo disposto dall'azienda sanitaria».

