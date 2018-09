Anziani soli, piano pronto: un alloggio dove convivere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOPADOVA Il co-housing per anziani soli si allarga in città grazie alla collaborazione tra Comune e Comunità di Sant'Egidio. Al progetto pilota dell'Arcella, dove dal 2014 vivono tre signore anziane, si aggiunge ora un'esperienza in zona Torre. L'amministrazione comunale ha infatti concesso alla Comunità di Sant'Egidio un appartamento di sua proprietà per realizzare un progetto di convivenza che coinvolgerà tre anziani in condizione di marginalità che non possono più abitare da soli ma che, unendo le loro risorse umane,...