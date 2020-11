GLI OSPIZI

NOVENTA Era rimasta una delle poche realtà Covid free, ma nelle ultime ore lo scenario si è rovesciato. Raffica di positivi alla casa di riposo di via Roma a Noventa Padovana. Dai quarantotto test molecolari effettuati su altrettanti ospiti del primo piano della struttura sono emersi 21 casi di Covid. A questi si aggiungono anche due dipendenti del reparto lavanderia e due collaboratrici legate alle pulizie. I primi segnali di rischio contagio si erano registrati ad inizio settimana quando un'ospite è risultata positiva. Tutti gli anziani che vivono al primo piano sono stati sottoposti a test rapido che ha dato esito negativo. A seguire è stata avviata in accordo con l'Ulss 6 una campagna di tamponi molecolari a dipendenti e ospiti che ieri ha portato alla positività di 21 anziani e quattro membri dello staff. Sono tutti al momento asintomatici. Nella giornata odierna arriveranno gli esiti dei test molecolari sui rimanenti 48 ospiti del secondo piano e dei dipendenti, in tutto 80 persone. «Si rileva purtroppo l'inefficacia del tampone rapido antigenico - commenta il presidente Denis Cacciatori - Il personale infermieristico e sociosanitario risulta fino ad ora negativo ai test, quindi non vi sono difficoltà nell'assistenza».

LA CAUSA

Ma come è possibile che una struttura che fino ad inizio settimana era riuscita ad evitare alcun tipo di contagio, in pochi giorni registri così tante positività? «Giorni fa una nostra ospite si è recata in ospedale per visite extra Covid e al termine degli accertamenti è rientrata nella struttura. Ebbene, è concreto il rischio che abbia contratto il virus proprio durante le poche ore di assenza da Noventa. Ovviamente non abbiamo la certezza matematica. Desidero trasmettere a tutti i familiari che hanno anziani ospiti da noi la massima vicinanza ricordando loro che la nostra squadra di professionisti farà di tutto fino alla fine per salvaguardare la salute di tutti. Siamo di fronte ad una guerra, le difficoltà di percorso non ci devono togliere la voglia di fare bene».

PALAZZO BOLIS

Ma ci sono anche altri contagi nelle case di riposo padovane. Giovedì scorso a risultare positivi al Covid sono stati 11 ospiti della residenza palazzo Bolis a Selvazzano che fa capo all'Ira. «Purtroppo il virus è entrato anche al Bolis ha confermato ieri il presidente dell'Ira Fabio Incastrini Tutti i positivi sono stati spostati nel reparto Covid che abbiamo allestito in via Beato Pellegrino a Padova. La struttura ora verrà completamente sanificata. Con ogni probabilità, il contagio è entrato attraverso i dipendenti che lavorano nei reparti». A conferma di questo c'è il fatto che a risultare contagiati attualmente sono anche 15 lavoratori (alcuni in servizio in via Beato Pellegrino). «Questo, per noi è un grossissimo problema ha detto ancora Incastrini - Purtroppo, infatti, da mesi dobbiamo fare i conti con una carenza pesantissima di personale. L'assenza di questi dipendenti, così, ci mette in grossissima difficoltà».

Nuovi contagi, a inizio settimana si sono registrati anche all'Oic della Mandria. Qui si registrano, infatti, 60 positivi. Un focolaio è stato registrato nelle scorse settimane anche al Parco del Sole di Padova.

NELL'ALTA

Sono asintomatici e si attende l'esito del secondo tampone, invece, alcuni ospiti di uno dei nuclei del centro anziani di Villa Imperiale a Galliera Veneta: la struttura è monitorata con attenzione dall'Ulss. Sta rientrando invece l'allarme nella struttura di Borgo Bassano a Cittadella, dove si sono contati 15 decessi nelle scorse settimane. Sei invece le vittime nell'altra struttura del Cra, Villa Breda a Campo San Martino.

Cesare Arcolini

(Hanno collaborato Cecchetto e Rodighiero)

