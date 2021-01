VITTIMA

LEGNARO La comunità di Legnaro piange la quinta vittima di Coronavirus, la terza in pochi giorni. In ospedale a Piove di Sacco è deceduto Antonio Ferrarese. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 15 maggio. Si è sentito male tra Natale e Capodanno. Dopo essere risultato positivo al Covid-19 è stato ricoverato in ospedale e non è più tornato a casa. Lascia nello strazio quattro figli e tutti coloro che nel corso della sua vita hanno avuto la fortuna di incontrarlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Ferrarese ha lavorato per parecchi anni come muratore e piastrellista, ma in molti lo ricordano anche per aver fatto il bidello all'istituto comprensivo Davila di Piove di Sacco. Aveva perso la moglie qualche anno fa con la quale ha allevato e cresciuto i figli e ha sempre vissuto a Legnaro in via Vescovo. I funerali di Antonio Ferrarese sono programmati per domani alle 11 nella parrocchia di Legnaro. Le esequie saranno celebrate da don Daniele Prosdocimo. La notizia della morte in paese è giunta anche in municipio. Il sindaco Vincenzo Danieletto a nome di tutta l'amministrazione comunale ha voluto trasmettere ai familiari dell'ottantacinquenne le più sentite condoglianze. «Ricordo ai cittadini - ha riferito il sindaco - che la pandemia è ancora in corso. Dobbiamo osservare alla lettera le restrizioni imposte dal Governo per ridurre al minimo le possibilità di contagio».

