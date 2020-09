LA MANIFESTAZIONE

PADOVA Tutto è pronto. I cancelli si aprono su gioielli, quadri, antichità di ogni genere e la prima a varcare la soglia è la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ieri pomeriggio, Casellati ha tagliato il nastro all'interno del padiglione 1 della Fiera dove è stata allestita Antiquaria, la prima esposizione fieristica aperta al pubblico in Italia.

«Antiquaria è il trionfo dell'arte e dell'italianità ha detto la presidente È una mostra davvero straordinaria e di respiro internazionale che testimonia da 30 anni il saper fare dei nostri artisti e dei nostri artigiani. Mi auguro, essendo orgogliosamente padovana, che questa esposizione faccia da apripista nel settore fieristico oggi in grande sofferenza a seguito della pandemia. Mi auguro che nel programma di rilancio il sistema fieristico non rimanga indietro: le fiere sono il biglietto da visita dell'Italia nel mondo e sono fondamentali per la nostra economia».

IL TAGLIO DEL NASTRO

Con lei hanno partecipato all'inaugurazione il prefetto Renato Franceschelli, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato, il presidente della Provincia Fabio Bui, l'assessore alla Cultura Andrea Colasio, la prorettrice Giovanna Valenzano, il presidente di Camera di Commercio e Padova Hall Antonio Santocono, il fondatore di Banca Mediolanum Ennio Doris e anche il generale dell'esercito e comandante delle Forze operative Nord Roberto Perretti, il comandante del Comando interregionale carabinieri e generale Enzo Bernardini, il comandante della stazione Padova principale Giovanni Soldano, il questore Isabella Fusiello.

Non poteva mancare il curatore dell'esposizione, Nicola Rossi. «Abbiamo più o meno gli stessi espositori dell'anno scorso ha spiegato Rossi Abbiamo allargato gli spazi così da rispettare il distanziamento ma non ci sono state defezioni. Non abbiamo previsto una capienza massima perché questa è una fiera di nicchia, non abbiamo mai visto numeri così imponenti da pensare di dover porre un limite. Gli anni scorsi abbiamo visto tra le 12mila e le 15 presenze. Ovviamente se gli addetti alla sicurezza dovessero ritenerlo opportuno, potrebbero far attendere un po' le persone all'entrata». Di nicchia e di un certo livello: a beneficiare saranno anche alberghi dalle quattro stelle in su e ristoranti. «L'indotto commerciale normalmente vale 12 volte il fatturato della fiera stessa, quindi sarà una bella boccata d'ossigeno per i padovani», ha fatto notare Rossi.

Ad attirare immediatamente l'attenzione di Casellati dopo il taglio del nastro tra gli 80 stand presenti nel padiglione 1 di via Tommaseo sono stati i gioielli. La presidente ha fatto una sosta di qualche minuto da Karma Pearls Ltd, prima attirata dagli smeraldi di una collana e poi dagli zaffiri di alcuni anelli e ha chiesto di poter vedere il catalogo. Poi è stata rapita dall'assessore Colasio che le ha fatto da Cicerone tra i quadri di Tornabuoni Arte, raccontando uno spaccato della storia dell'arte veneziana, e successivamente si è fermata a scambiare due parole con il titolare dello stand Li Volsi e Sostero che aveva preparato delle teche con agenti antichi, piatti, vassoi.

LA MOSTRA

La 36esima edizione di Antiquaria ha puntato moltissimo sulla qualità. Tanti i maestri presenti come il veneziano Gregorio Lazzarini che ebbe a bottega Giambattista Tiepolo e di cui Tornabuoni (proprio dove si sono fermati Colasio e Casellati) propone il Mosè e il serpente di bronzo, tela attribuita a Pietro Liberi, ma anche Un'isola di San Giorgio di Giorgio De Chirico risalente agli anni Cinquanta. In bella mostra anche le statue, i mobili antichi e, come detto, i gioielli. Sono 32 gli espositori che vengono dal Veneto, di cui 14 solo di Padova, mentre in tre arrivano dall'estero: Gran Bretagna, San Marino e Svezia. Antiquaria resterà aperta da oggi al 20 settembre, il biglietto si può acquistare alle casse al prezzo di 10 euro oppure online al prezzo di 8 euro. Prima di entrare sarà misurata la temperatura, è obbligatorio tenere la mascherina e si dovrà entrare e uscire da due punti diversi. Presso i punti ristoro si dovranno seguire le regole vigenti per tutti i ristoranti e lungo il percorso all'interno del padiglione ci saranno delle postazioni con gel igienizzante.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA