Antenne, truffa da 350 mila euro

LA FRODECOLLI EUGANEI Sono accusati di aver accumulato profitti illeciti nella gestione del traliccio per le telecomunicazioni sul Monte Cero. Fabrizio Gastaldo, 58 anni, e il figlio Roberto, di 30, entrambi residenti a Ponso, sono stati rinviati a giudizio con le accuse di frode in pubbliche forniture e truffa aggravata. E il Tribunale di Rovigo, in apertura del processo, ha disposto, su richiesta del procuratore Carmelo Ruberto, il sequestro preventivo di denaro e beni immobili riconducibili ai Gastaldo per un controvalore di 350mila euro....