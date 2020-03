IN COLLEGAMENTO

PADOVA 200 discussioni di tesi di laurea e 1200 esami per 200 mila studenti in modalità telematica. Sono i numeri dell'università di Padova ai tempi dell'emergenza Coronavirus. Ieri mattina alla facoltà di Farmacia si sono svolte le prime sedute di laurea in modalità telematica per nove studenti.

«Tutto il personale tecnico e amministrativo sta collaborando alla riuscita di questa sperimentazione in un periodo di emergenza dichiara Daniela Mapelli, prorettore alla didattica e anche la risposta dagli studenti è stata ottima. É un passo doveroso nei confronti dei ragazzi, far perdere tempo prezioso per alcuni di loro significa rimandare di un'intera sessione gli esami di Stato».

«Molti devono anche affrontare un periodo di stage e tirocinio obbligatorio. Siamo un ateneo molto grande, con 61 mila studenti iscritti e 20 mila immatricolati».

L'Università di Padova per gestire le comunicazioni via web ha scelto la piattaforma Zoom. «L'università non è vuota aggiunge Mapelli perché non è chiusa, tutti i docenti sono al lavoro così come tutto il personale tecnico. Siamo una comunità di più di 5 mila persone. Gli studenti in questo momento sono con noi virtualmente».

La prima laureanda a discutere la tesi è stata Anna Zamperetti, di Cornedo Vicentino, collegata dall'ospedale San Bortolo di Vicenza. Accanto a lei l'equipe dell'unità operativa di Nefrologia, con cui ha svolto la ricerca sui farmaci biosimilari stimolanti l'eritropoiesi. «Sono contenta ha detto la ragazza subito dopo la discussione - l'emozione è la stessa. É andata bene e l'importante è aver finito». Soddisfazione anche da parte della presidente del corso di laurea in Farmacia, Adriana Chilin. «Una modalità di discussione della tesi di laurea diversa dal solito afferma la professoressa Chilin perché logisticamente non siamo nello stesso luogo, noi siamo all'università e i ragazzi a casa. Però il metodo di fondo è uguale, facciamo il nostro lavoro con regolarità. La vita dell'università prosegue anche nell'emergenza».

Ha debuttato con successo la versione virtuale interattiva della Scuola internazionale Italo cinese di Padova. «Abbiamo creato - spiega la docente di lettere Maria Ceclilia Vanzan - una piattaforma didattica per la scuola primaria e una per le medie e licei dove ogni giorno i docenti fanno lezioni interattive con studenti come se fossero in classe, pertanto non è una semplice lezione online, ma esattamente una riproduzione della classe, dove il docente dialoga e interroga con gli studenti, i quali devono rispondere in contemporanea alla chiamata».

«In questo modo - illustra Vanzan - cerchiamo di proseguire con la didattica mantenendo lo stesso orario curricolare. Abbiamo notato che gli studenti sono attenti e felici di questo nuovo metodo».

