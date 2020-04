Abano registra il primo decesso per Coronavirus fra i suoi residenti. L'altro ieri, all'ospedale di Schiavonia dov'era ricoverato da alcuni giorni dopo avere manifestato i sintomi del male, si è spento Angelo Dassié, 90 anni, abitante nella frazione di Monterosso.

Nonostante il prodigarsi dei medici e degli infermieri, il virus, anche a causa dell'età avanzata, ha purtroppo infine avuto la meglio su di lui. Angelo Dassié lascia nel dolore due figlie.

È il secondo lutto che colpisce la famiglia nel giro di poco tempo. Nel dicembre 2017 Angelo aveva infatti perso la moglie Maria. Le esequie, com'è ormai consuetudine da quando è stato dichiarato lo stato di emergenza per la pandemia del Covid 19, si svolgeranno in forma strettamente privata, alla presenza dei soli congiunti più prossimi del defunto.

«Era un uomo riservato e silenzioso lo ricorda una vicina di casa, subito dopo avere appreso del triste epilogo del suo ricovero -. Mi piaceva l'impegno con cui coltivava il suo orto, che curava con una particolare dedizione. Era un giardino perfetto, senza mai un filo d'erba fuori posto e con verdure rigogliose. Sapevo solo che era ricoverato a Schiavonia da qualche giorno. Una bruttissima notizia».

«Esprimo le condoglianze alla famiglia a nome di tutta l'amministrazione comunale», ha dichiarato il sindaco di Abano Federico Barbierato, una volta informato del decesso dell'anziano concittadino.

Quella di Angelo Dassié è la terza morte per Coronavirus nelle Terme Euganee. Da quando è scoppiata l'epidemia sono mancate anche due donne residenti a Montegrotto: la prima, 81 anni, il 6 aprile nella Casa di riposo Residenza al Parco di Galzignano; la seconda, 92enne, il 13 aprile ancora nella struttura sanitaria della Bassa.

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA