Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONTROLLICODEVIGO Funzionano i servizi anti-Covid messi in atto negli ultimi giorni delle forze dell'ordine. È stato infatti rafforzato il pattugliamento per intercettare possibili trasgressori. Le multe sono salate e anche i gestori degli esercizi commerciali rischiano grosso se vengono trovati in difetto. Gli appelli a mantenere un comportamento corretto di fatto non stanno ottenendo effetti auspicati. Sabato pomeriggio quattro amici di...